American Thinker: конфликт на Украине вошёл в критическую стадию
Конфликт на Украине вступил в критическую стадию, которая обернётся отчаянными решениями Киева и его союзников.
Такое мнение в статье для портала American Thinker выразил старший аналитик Лондонского центра исследований политики в Нью-Йорке Александр Марковский.
«Сейчас конфликт достиг критической стадии, когда отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки», — сказал он.
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При этом Марковский добавил, что у НАТО «заканчиваются» варианты.