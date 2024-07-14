Трамп отказался менять планы после ранения на митинге

Национальный съезд Республиканской партии в Милуоки не будет отменен в связи со стрельбой на митинге экс-президента США республиканца Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом говорится в заявлении сопредседателей Национального комитета Республиканской партии Майкла Уотли и Лары Трамп.

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Трамп прокомментировал покушение на него