В США высказались об охране Трампа и Байдена

Власти Соединенных Штатов Америки принимают все возможные меры для обеспечения безопасности экс-президента США Дональда Трампа и действующего главы Белого дома Джо Байдена. Об этом заявил руководитель Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас, чьи слова приводит ТАСС.

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«Директор Секретной службы США (Киберли — Газета.Ru) Читл и я проинформировали президента Байдена о сегодняшней стрельбе в Пенсильвании»,— заявил он.



AP: на месте стрельбы на митинге Трампа нашли винтовку

Майоркас добавил, что в настоящее время МВБ и Секретная служба взаимодействуют с партнерами из числа правоохранительных органов для проведения расследования. В дальнейшем будут приняты все меры.

На Дональда Трампа, предположительно, было совершено покушение во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Там произошла стрельба, в результате которой 45-й президент США получил ранение правого уха.

В настоящее время жизнь Трампа вне опасности, он уже выступил с заявлением. Стрелок, который стрелял с большого расстояния, ликвидирован. Его личность и мотивы пока не установлены.

Действующий президент США Джо Байден осудил стрельбу на митинге, но пока отказался называть случившееся покушением.

Ранее сообщалось, что стрелявший в Трампа не связан с иностранными государствами.