СМИ: стрельбу на митинге Трампа устроил снайпер

CNN: подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа мог быть снайпером
Подозреваемый в стрельбе во время выступления экс-президента США Дональда Трампа на митинге в штате Пенсильвания находился на крыше соседнего здания и мог быть снайпером. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По их словам, злоумышленник находился за пределами места проведения митинга.
Стрелявшего на митинге Трампа в Пенсильвании убили
Ранее правоохранительные органы США начали расследование инцидента со стрельбой на митинге в Пенсильвании как покушения на Трампа.