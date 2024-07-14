СМИ: стрельбу на митинге Трампа устроил снайпер

Подозреваемый в стрельбе во время выступления экс-президента США Дональда Трампа на митинге в штате Пенсильвания находился на крыше соседнего здания и мог быть снайпером. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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По их словам, злоумышленник находился за пределами места проведения митинга.

Стрелявшего на митинге Трампа в Пенсильвании убили

Ранее правоохранительные органы США начали расследование инцидента со стрельбой на митинге в Пенсильвании как покушения на Трампа.