Байден осудил стрельбу на митинге Трампа

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден осудил стрельбу на митинге его основного политического оппонента Дональда Трампа в субботу и призвал американцев к единению. Заявление главы вашингтонской администрации распространила пресс-служба Белого дома.

"Меня проинформировали о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него, его семью и всех, кто был на митинге", - отмечается в документе. По словам президента, он ожидает появления дополнительной информации о происшедшем.

"Джилл (первая леди США - прим. ТАСС) и я признательны Секретной службе США за обеспечение его безопасности. В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как одна страна, чтобы осудить это", - отметил Байден.