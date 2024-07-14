Байден выступит со специальным обращением после покушения на Трампа

Президент США Джо Байден выступит со специальным обращением после покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа во время выступления политика на предвыборном митинге в Пенсильвании. Об этом заявил конгрессмен Чип Рой в социальной сети Х.

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«Мне сообщили, что Байден выступит с обращением к нации», — написал конгрессмен.



Во время выступления Трампа, предположительно, прозвучали выстрелы

Во время выступления политика началась стрельба, Трамп упал под трибуну, его накрыли агенты Секретной службы. Кандидат в президенты США выжил, он получил ранение головы, агенты Секретной службы эвакуировали окровавленного Трампа с места происшествия.

Секретная служба Соединенных Штатов начала расследование покушения на бывшего главу Белого дома.