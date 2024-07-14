Стрелявшего на митинге Трампа в Пенсильвании убили

Стрелявшего на митинге экс-главы США Дональда Трампа в Пенсильвании убили. Об этом пишет Washington Post.

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О покушении на Трампа стало известно вечером 13 июля. После стрельбы политик прервал речь и схватился за окровавленное ухо, после чего лег на пол. Бывшего главу государства прикрыли телохранители, после чего экстренно эвакуировали его.

Секретная служба США начала расследование покушения на Трампа

Ранее, как сообщил телеканал CNN, президент США Джо Байден получил первоначальную информацию об инциденте на митинге Трампа.

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.