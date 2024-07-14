СМИ: несколько человек могли получить ранения во время стрельбы на митинге Трампа

Бывший советник предвыборной кампании Дональда Трампа Дэвид Урбан заявил, что в результате стрельбы на митинге политика в Пенсильвании могли получить ранения несколько человек. Об этом пишет CNN.

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По словам Урбана, об этом он узнал после разговора с кандидатом в сенат от Республиканской партии Дэйвом Маккормиком, сидевшим в первом ряду на митинге.

«Он видел, как Трамп упал, и считает, что позади него во втором ряду в голову был ранен мужчина, а также считает, что ещё несколько человек могли получить ранения», — отметил Урбан.



Ранее в WTAE заявили, что один человек, предположительно, погиб при стрельбе на митинге Трампа.

14 июля во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании раздались звуки стрельбы. Позже политика эвакуировали с митинга под крики толпы.