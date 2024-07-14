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Штаб Байдена прекратил показ агитационных роликов после покушения на Трампа

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена прекращает показ агитационных роликов после покушения на его соперника Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Штаб Байдена прекратил показ агитационных роликов
© РИА Новости / Стрингер

Показ таких роликов по телевидению прекратился в течение нескольких минут после покушения на Трампа. Сообщается, что представителям штаба предписано воздерживаться от каких-либо заявлений в поддержку кампании Байдена. При этом они массово благодарят работников правоохранительных органов за спасение Трампа и желают последнему скорейшего восстановления.

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До этого вице-президент США Камала Харрис выступила против эскалации насилия после покушения на Трампа.

14 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа выстрелил неизвестный. Политика увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик проходит обследование в больнице.

Известно, что стрелявший нейтрализован.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

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