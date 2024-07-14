Штаб Байдена прекратил показ агитационных роликов

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена прекращает показ агитационных роликов после покушения на его соперника Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

© РИА Новости / Стрингер

Показ таких роликов по телевидению прекратился в течение нескольких минут после покушения на Трампа. Сообщается, что представителям штаба предписано воздерживаться от каких-либо заявлений в поддержку кампании Байдена. При этом они массово благодарят работников правоохранительных органов за спасение Трампа и желают последнему скорейшего восстановления.

Байден назвал Трампа самой большой угрозой демократии в США

До этого вице-президент США Камала Харрис выступила против эскалации насилия после покушения на Трампа.

14 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа выстрелил неизвестный. Политика увели со сцены с окровавленным ухом. При этом сам Трамп заявил, что он «в порядке». По словам его представителей, политик проходит обследование в больнице.

Известно, что стрелявший нейтрализован.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.