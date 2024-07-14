На пляже в Одессе произошел скандал из-за песен Шатунова

В Одессе на пляже произошел скандал из-за хитов российского певца Юры Шатунова. Об этом написал украинский портал «Страна.ua».

— Языковой скандал на одесском пляже: женщины поругались из-за песен Шатунова, — сказано в статье.



Украиноговорящая жительница Одессы потребовала выключить «русскую музыку». Однако другие отдыхающие стали возражать, одна из женщин предложила ей «почитать конституцию». Она заявила, что прослушивание русской музыки не запрещено на Украине, передает РИА Новости.

Украинские дети плохо владеют родным языком из-за недостаточного использования его в интернете и сфере обслуживания. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь. Он подчеркнул, что дети в стране склонны к двуязычию и в недостаточной мере владеют украинским.

В конце июля прошлого года уполномоченный по защите украинского языка сообщил, что закон о переименовании всех связанных с РФ и СССР топонимов вступил в силу на Украине. Региональным властям дали полгода, чтобы избавиться от всех российских нарративов в названиях.