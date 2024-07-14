ФБР отказалось комментировать покушение на Трампа

ФБР отказалось комментировать инцидент со стрельбой на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа, который выступал в Пенсильвании. Спецслужба перенаправила запрос в Секретную службу. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее звуки стрельбы раздались во время выступления Трампа в Пенсильвании.

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Позже его эвакуировали с митинга под крики толпы, у политика было окровавлено правое ухо. Президент Джо Байден заявил, что пока не получал информации о предполагаемом нападении на Трампа.

Сейчас Секретная служба выясняет обстоятельства происшедшего.

По данным RSBN, преступник всё ещё не пойман.