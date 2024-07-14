В Италии заявили об отсутствии планов воевать с Россией

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в эфире телеканала Rete4 заявил, что ни НАТО, ни Италия не собираются воевать с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

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Глава МИД отметил, что оружие Италии не будет использовано для нанесения ударов по российской территории. По словам Таяни, заявления российских властей кажутся ему пропагандой, чтобы показать, что Москва не боится Запада.

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