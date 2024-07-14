В Британии анонсировали перезагрузку отношений с партнерами в Европе

Великобритания начнет работу по перезагрузке отношений со своими партнерами в Европе в ходе саммита Европейского политического сообщества в Лондоне 18 июля. Об этом заявил новый глава британского правительства Кир Стармер, слова которого распространила канцелярия на Даунинг-стрит, 10.

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"Я говорил, что изменю подход Соединенного Королевства к взаимодействию с нашими европейскими партнерами и буду работать с ними рука об руку, чтобы добиться прогресса в решении главных проблем, стоящих перед нашим поколением. Эта работа начнется на встрече Европейского политического сообщества в четверг", - сказал Стармер.



Новый глава МИД Британии заявил о желании перезагрузить отношения с ЕС

Премьер назвал конфликт на Украине "одним из главных вызовов нашего времени", в котором европейские страны "не могут быть наблюдателями", а должны "продолжать оказание международной военной и финансовой помощи" Киеву. Как подчеркивают на Даунинг-стрит, Лондон также намерен поднять на саммите вопросы борьбы с нелегальной миграцией и обеспечения безопасности в Европе.

Участие в саммите должны принять 45 глав государств и правительств. Впервые в нем будут участвовать представители НАТО, ОБСЕ и Совета Европы. Перед саммитом у Стармера запланированы двусторонние встречи с его ирландским коллегой Саймоном Харрисом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, по инициативе которого в 2022 году был проведен первый саммит Европейского политического сообщества.

По данным газеты The Guardian, президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Лондон 18 июля и выступить в Бленхеймском дворце, где будет проходить саммит.