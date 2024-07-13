Economist: президентство Трампа закроет Украине путь в НАТО

Членство Украины в НАТО даже после саммита альянса в Вашингтоне остаётся под вопросом, особенно после того, как обещания Запада вновь сопровождались оговорками, пишет The Economist.

Издание отмечает, что лидеры стран НАТО по-прежнему просят Киев проводить дальнейшие демократические и экономические реформы, а также реформы в сфере безопасности.

«Более того, Украина будет приглашена к членству в НАТО только «когда союзники согласятся и будут выполнены условия», — пишет журнал.



«Самый большой союзник» Украины, президент США Джо Байден, вовсе не упомянул членство Украины в военном блоке во время своей вступительной речи, говорится в статье.

При этом, несмотря на заявления о «необратимости» пути Украины в НАТО, «все знают», что он «очень даже обратим», если Дональд Трамп вернётся в президентское кресло, отмечают журналисты.