Макрон: Франция будет помогать Украине без вступления в войну с РФ

Макрон заявил, что Франция будет помогать Украине без вступления в войну с РФ
Президент Эмманюэль Макрон в обращении к военнослужащим Франции перед Национальным праздником 14 июля заявил, что республика продолжит оказывать поддержку Украине, не вступая в состояние войны с Россией. Трансляцию обращения вела пресс-служба Елисейского дворца.
"Мы продолжим поддерживать Украину <...> и выполнять свои обязательства, не стремясь к эскалации и не вступая в состояние войны с Россией, потому что никогда в нем не находились", - сказал глава государства.
По его словам, "на карту поставлена безопасность в Европе". Французским военным известно, как важен баланс сил, поэтому следует понимать "решимость [французского руководства] не позволить России выиграть войну", продолжал Макрон.
Президент назвал важной роль французских военных в обучении украинских солдат и офицеров.
"Мы действительно будем продолжать оснащать украинцев, чтобы они могли защищаться так долго, как это потребуется", - сказал он.
"Благодаря двум законам о военном планировании мы удвоили оборонный бюджет [на период] до 2030 года. <...> Ускорение темпа развития событий и нарастание угроз означают, что требуются новые корректировки. Именно поэтому я прошу вас продолжать анализировать последствия войны, какой она будет завтра, а не такой, какой мы представляли ее вчера, и подготовить корректировку военного планирования на 2025 год", - сказал президент.