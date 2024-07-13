Макрон: Франция будет помогать Украине без вступления в войну с РФ

Президент Эмманюэль Макрон в обращении к военнослужащим Франции перед Национальным праздником 14 июля заявил, что республика продолжит оказывать поддержку Украине, не вступая в состояние войны с Россией. Трансляцию обращения вела пресс-служба Елисейского дворца.

"Мы продолжим поддерживать Украину <...> и выполнять свои обязательства, не стремясь к эскалации и не вступая в состояние войны с Россией, потому что никогда в нем не находились", - сказал глава государства.



По его словам, "на карту поставлена безопасность в Европе". Французским военным известно, как важен баланс сил, поэтому следует понимать "решимость [французского руководства] не позволить России выиграть войну", продолжал Макрон.

Президент назвал важной роль французских военных в обучении украинских солдат и офицеров.

"Мы действительно будем продолжать оснащать украинцев, чтобы они могли защищаться так долго, как это потребуется", - сказал он.

