Нетаньяху назвал неподтвержденной ликвидацию одного из лидеров ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАС Мухаммада ад-Дейфа в результате удара истребителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Его слова приводит ТАСС.

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Мухаммеда ад-Дейфа считают одним из ответственных за атаку ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

«Государство Израиль при помощи армии и Службы общей безопасности нанесло удар сегодня в секторе Газа с целью ликвидации Мухаммеда ад-Дейфа и его заместителя Рафии Саламы», — сообщил Нетаньяху.



При этом израильский лидер пообещал, что Израиль «так или иначе доберется до всего руководства ХАМАС».

До этого ЦАХАЛ заявил об атаке по неназванным смешавшимся с мирным населением лидерам ХАМАС. При этом в ХАМАС назвали ложными заявления Израиля об ударе по лидерам движения в Хан-Юнисе.