HBO: Байден не собирается быть кандидатом от демократов на выборах

Президент Джо Байден не собирается быть кандидатом от демократов на пост президента в 2024 году, заявил ведущий телеканала HBO Билл Махер в эфире программы "Реальное время".

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"Проблема с президентом Байденом не в том, придет ли он на смену, а в том, кто его заменит, потому что он не собирается быть кандидатом от демократов на пост президента в 2024 году", - утверждал ведущий.



Затем Махер обратился к потенциальным кандидатам на замену Байдену и заявил, что Камала Харрис "получит все деньги на предвыборную кампанию Байдена".

Махер считает, что Харрис является планом план Б. И, как бывший прокурор, Камала сажала преступников в тюрьму еще до того, как либералы решили, что это плохо. Теперь демократы снова обращаются к ней.

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В программе также говорилось, что по какой бы то ни было причине Харрис никогда не пользовалась популярностью. Кроме того, она не справилась с ролью куратора пограничной службы.

В свою очередь, у потенциального кандидата от демократов Гэвина Ньюсома сложности с решением проблемы бездомных в Калифорнии. Бездомные могут жить где угодно, но они почему-то выбирают Калифорнию, иронизировал ведущий Махер.