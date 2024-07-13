Лукашенко призвал побыстрее договариваться по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по поводу мира на Украине необходимо «побыстрее договариваться».

«Нам надо побыстрее договариваться. Оказывается, можно договориться. Но главное, надо разговаривать. Если нет диалога, разговора — это будет эскалация, и будут гибнуть люди», — цитирует главу государства БЕЛТА.



Как напомнил Александр Лукашенко, «россияне готовы садиться за стол переговоров и договариваться», но Киев пока что воюет «до последнего украинца».

«Очень жаль. Но надо разговаривать. Я думаю, мы в ближайшее время на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным обсудим эти проблемы и подумаем, как мы будем действовать дальше», — заключил белорусский лидер



Лукашенко заявил об отводе украинских сил от границы с Белоруссией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее рассказал, что экс-президент США Дональд Трамп планирует урегулировать украинский конфликт, если ему удастся победить на предстоящих выборах.