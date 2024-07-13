Критикующего Украину депутата немецкого парламента не пустили в страну

В офисе депутата немецкого Бундестага Зерена Пелльманна считают, что отказ во въезде, выданный парламентарию Украиной, повлияет на отношения между двумя государствами. Как уточняет Киеву Пелльманна не пустили в страну в том числе из-за того, что политик внесен на сайт «Миротворец» в статусе политического противника.

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«По имеющейся у нас информации, это первый случай, когда члену бундестага было отказано во въезде на Украину, и этот случай, естественно, влияет на государственные отношения. Это, конечно, несовместимо с конституцией и постулируемыми ценностями ЕС, особенно если учесть, что ЕС начал переговоры о вступлении Украины», — заявили представители Пелльманна.



Украинский МИД направил законотворцу пояснение, где особое внимание уделяется тому, что парламентарий оправдывал действия России на Украине и отрицал право Киев на вооруженную оборону. В этом же документе Пелльманна уведомили о запрете на посещение страны в следующие три года.

Пелльманн пытался добраться до Киева поездом из польского Пшемысля. Однако незадолго до остановки во Львове его ссадили с поезда, после чего отвезли обратно в Польшу.

Ранее в базу украинского «Миротворца» за визит в Москву внесли премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Политика обвинили в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и назвали «антиукраинским пропагандистом».