Bloomberg: Канада обвинила КНР в тайных полицейских операциях

Власти Канады полагают, что Китай якобы проводит «тайные полицейские операции» на ее территории с тем, чтобы держать под контролем китайскую диаспору в стране, пишут обозреватели Альберто Нарделли, Алекс Уикхэм и Лора Диллон Кейн в статье для Bloomberg.

Эксперты пояснили, что в Оттаве обеспокоены активностью Пекина в странах Запада, созданием своего рода неофициальных «полицейских участков» в городах, в которых массово проживают китайцы.

По их данным, с этой проблемой столкнулась не только Канада, но и США, Италия, ФРГ и Великобритания.

«Иностранное вмешательство любого рода совершенно неприемлемо. Пока расследования, связанные с иностранным вмешательством в дела Канады, продолжаются, мы не будем предоставлять дальнейших комментариев», — пояснил представитель министерства общественной безопасности Канады Жан-Себастьян Комо.



В КНР в ответ на запрос агентства подчеркнули, что никаких участков, ни тайных, ни явных, в западных странах у страны нет.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо обвинил индийские спецслужбы в убийстве активиста Хардипа Сингха Ниджара в Британской Колумбии .

В Нью-Дели назвали обвинения со стороны премьера «абсурдными» и «мотивированными».