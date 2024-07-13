Премьер-министр Швеции высказался об отправке войск НАТО на Украину

Запад и НАТО поступили «разумно на данный момент», решив не отправлять войска на Украину, а помогать ей деньгами и оружием. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью TIME.

Кристерссон дал большое интервью американскому журналу. Одной из затронутых тем стала отправка войск НАТО в помощь Зеленскому.

«Рассматривали ли вы возможность размещения войск НАТО на Украине? Недавно президент Франции Макрон публично поднял этот вопрос. Что вы думаете?» — поинтересовался журналист.



«Шведский премьер ответил, что в этом вопросе «придерживается довольно мейнстримной позиции».

«Что мы делаем, так это помогаем Украине, предоставляя ей оружие, деньги, политическую поддержку и помогая ей защитить себя. Это разумное решение на данный момент», — сказал Кристерссон.



Ранее военный политолог заявил, что страны-участницы НАТО могут направить на Украину до 300 тысяч человек и первыми станут польские части. https://news.rambler.ru/army/52964672-nazvana-chislennost-gruppirovki-nato-dlya-otpravki-na-ukrainu/