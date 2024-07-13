Дамаск назвал условие для нормализации связей с Анкарой

Сирия стремится к улучшению отношений с Турцией, но считает, что для их возвращения в нормальное русло необходим вывод турецких войск из занимаемых ими районов на севере страны. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел арабской республики, переданном агентством SANA.

"Сирия подчеркивает, что любая инициатива в этом направлении должна строиться на четких принципах уважения к суверенитету, независимости и территориальной целостности, - отмечается с тексте. - Поэтому приоритетное значение имеет вывод сил, незаконно присутствующих на сирийской территории, и борьба с террористическими группировками, угрожающими не только безопасности Сирии, но и Турции".



МИД Сирии "выражает благодарность и признательность братским и дружественным странам, которые прилагают искренние усилия для исправления сирийско-турецких отношений".

"Вместе с тем в Дамаске подтверждают, что нормализация двусторонних связей должна основываться на возвращении к ситуации, которая существовала до начала кризиса в 2011 году", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.



Президент Сирии Башар Асад, принимая 26 июня спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, заявил, что Дамаск "открыт для всех инициатив, направленных на улучшение отношений с Турцией, если этот процесс будет основываться на уважении суверенитета и стремления сирийского государства восстановить его над всей территорией страны".

28 июня президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил о готовности к восстановлению дипломатических отношений с Дамаском, разорванных в 2012 году. 12 июля он сообщил, что поручил министру иностранных дел Хакану Фидану "встретиться со своими коллегами и подготовить дорожную карту процесса нормализации". При этом Эрдоган подчеркнул, что территориальная целостность Сирии отвечает интересам Турции.