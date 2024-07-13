На Украине отказались выпускать Порошенко в США

Украинские власти снова не дают разрешения главе партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко на выезд из страны, на этот раз - на съезд Республиканской партии США, где Дональд Трамп будет выдвинут кандидатом в президенты. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

"[Спикер Верховной рады Руслан] Стефанчук до сих пор не подписал командировку", - цитирует издание коллегу Порошенко по фракции депутата Софию Федину.



Отмечается, что вместе с главой партии командировку в США не подписывают другим депутатам, в том числе Ирине Геращенко.

Очередные выборы пройдут в США 5 ноября. Джо Байден и Дональд Трамп уже гарантировали себе официальное выдвижение в качестве кандидатов на пост президента от своих партий. Официально кандидатура Трампа будет утверждена на общенациональном съезде республиканцев 15-18 июля.

У бывшего главы государства Порошенко уже не в первый раз возникают проблемы с выездом за рубеж во время президентства Владимира Зеленского. В декабре 2023 года он сообщил в своих соцсетях о том, что его не выпустила погранслужба, когда он должен был выехать в Польшу и США, хотя командировка была уже подписана. Тогда Порошенко дал понять, что такое указание пограничники получили из офиса президента или даже от самого Зеленского. По словам экс-президента, у него были запланированы встречи с руководством Сейма Польши, представителями Сената и Конгресса США, в частности со спикером Палаты представителей Майклом Джонсоном. В мае 2022 года бывший президент страны также пересек границу Украины с Польшей только с третьей попытки.

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Во время правления Зеленского на Украине на Порошенко завели ряд уголовных дел, в том числе о госизмене, легализации преступных доходов через офшоры, отмывании денег и попытке конституционного переворота. Защита считает все дела политически мотивированными, способом давления на оппозицию, поскольку бывший президент является лидером оппозиционной партии.