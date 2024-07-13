В Швеции закрыли дело о взрывах на «Северных потоках»

Шведские следователи пришли к выводу, что не могут предъявить кому-либо обвинение после подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По этой причине дело было закрыто. Так в интервью журналу TIME объяснил ситуацию премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

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«В 2022 году произошла атака на трубопровод «Северный поток — 2». Швеция провела расследование этой атаки, а затем закрыла его. Можете ли вы рассказать мне что-нибудь о выводах этого расследования?» — спросил интервьюер.



«Нет, я не могу», — ответил глава Швеции.



Однако журналист настаивал:

«Тогда люди могут решить, что информация намеренно скрывается. Разве не честнее и справедливее было бы рассказать обо всем этом?



«У нас было официальное расследование, потому что это произошло не на территории Швеции, а в шведской экономической зоне. Это было сделано довольно традиционно, и они (следователи) пришли к выводу, что не могут кого-то винить в этом. У них не было дела. Так что для нас оно закрыто», — ответил Кристерссон.



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Ранее в Бундестаге заявили, что правительство Германии отказывается предоставить депутатам какую-либо информацию о том, кто стоит за диверсией на «Потоках» и каковы результаты расследования властей ФРГ.