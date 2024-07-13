Лидеры Североатлантического альянса и ЕС возмущены визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин, пишет обозреватель Лоран Мишлон в статье для Global Times.

В начале июля Орбан с мирной миссией побывал в Киеве, Москве и Пекине. Затем премьер отправился в Вашингтон, где принял участие в юбилейном саммите альянса.

«Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин для обсуждения мирного соглашения вызвал ярость в странах ЕС и НАТО, заставив их поспешно объяснить, что Орбану не хватает легитимности и мандата ЕС на переговоры о перемирии [с Россией]», — пояснил автор статьи.



По его мнению, реакция глав государств и правительств западных стран показывает, что альянс воинственно настроен по отношению к чужакам, его целью является не оборона, а экспансия и окружение России и Китая.

Ранее в Турции предположили, что НАТО после Украины возьмется за Западные Балканы. По мнению экспертов, об этом говорит упоминание региона в итоговой декларации саммита.