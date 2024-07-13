Эрдоган оценил сроки завершения украинского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не ожидает скорого завершения конфликта между Россией и Украиной. Выступая на церемонии выпуска офицеров национального университета обороны в Стамбуле, он отметил, что турецкая сторона прилагает усилия для мирного урегулирования на Украине.

"Война между Россией и Украиной продолжается почти два с половиной года. Конфликт, в котором ни одна из сторон не может обеспечить полное превосходство над другой, приводит к значительным жертвам и разрушениям. С сожалением вынужден признать, что пока не видно наличия сильной воли к завершению конфликта в ближайшее время", - сказал Эрдоган.



По его словам, Турция "делает все возможное", чтобы остановить конфликт, который "никому не нужен, кроме торговцев войной".

Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита НАТО в Вашингтоне 9 -11 июля, в котором он принимал участие, заявил о необходимости урегулирования украинского конфликта средствами дипломатии, а также вновь предложил Турцию в качестве площадки для переговоров по подобию стамбульских.

Эрдоган заявил о беспокойстве Запада из-за России и Китая

В марте 2022 года в Стамбуле состоялись переговоры между РФ и Украиной, которые завершились достижением договоренностей по урегулированию конфликта, однако украинская сторона впоследствии отказалась от их выполнения.