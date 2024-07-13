Зеленский примет участие в конференции в Вудстоке

Зеленский на следующей неделе отправится в Британию, чтобы выступить перед европейскими лидерами на конференции EPC. Она пройдет в родовом поместье герцогов Мальборо и Уинстона Черчилля — в Бленхеймском дворце в Вудстоке. Об этом в субботу пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Ожидается, что Владимир Зеленский отправится в Британию на следующей неделе, чтобы выступить перед европейскими лидерами в Бленхеймском дворце на встрече Европейского политического сообщества (EPC). Там будут обсуждать «Украину, европейскую безопасность и демократию».

«Планы таких поездок редко подтверждаются, но источник сказал, что «на 90% уверен», что Зеленский там будет», — пишет издание.



Зеленский уже встречался с британским премьером Киром Стармером на прошлой неделе на натовском саммите в Вашингтоне. Но в Вудстоке он сможет «встретиться с более широкой делегацией лейбористского правительства».

Конференция, которая состоится в четверг, является четвертой встречей Европейского политического сообщества (EPC). Оно было создано в феврале 2022 года по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Цель — укрепить связи между лидерами ЕС и стран, не входящих в ЕС, в неформальной обстановке.

На конференцию приглашены страны, не входящие в ЕС, включая Норвегию, Исландию, Грузию, Косово, Сербию, Албанию и Турцию. При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, который не посещал предыдущие саммиты, не подтвердил участие.

The Guardian отмечает, что для премьера Стармера это будет «очень важная» возможность не просто принять у себя до 50 европейских лидеров, но и «восстановить доверие к Британии и показать миру, что страна вернулась на международную арену после многих лет репутационного ущерба, нанесенного Brexit».

В качестве организатора Стармер выступит на открытии пленарного заседания, которое состоится в одном из залов Бленхеймского дворца.

Ожидается, что он подчеркнет «приверженность Британии Украине и Зеленскому», а также перезагрузит отношения страны с ЕС после Brexit.