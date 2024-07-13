СМИ назвали стоимость свадьбы сына индийского миллиардера Амбани

В Индии завершаются торжества, приуроченные к свадьбе Ананту, сына сына индийского миллиардера Мукеша Амбани. Общая стоимость мероприятий и подарков составила порядка $600 млн, пишет The Guardian.

Свадебные торжества начались в марте и продолжались 4 месяца. В числе гостей были актриса Ким Кардашьян, певец Ник Джонас, экс-президент Индии Рам Натх Ковинд, бывший британский премьер Тони Блэр, звезды Болливуда.

По данным газеты, отец жениха является самым богатым человек в Азии. Он подарил молодоженам виллу с 10 комнатами и личным пляжем на острове Пальма Джумейра в Дубае, которая стоит около $80 млн.

Журналисты отметили, что избранницей сына миллиардера стала Радхика, дочь основателей крупнейшей фармацевтической компании Индии Encore Healthcare.

Молодые люди закончили университеты в 2018 году и сразу же заявили о своих отношениях. Вместе с тем, узаконить отношения они решили только в 2024 году.