В украинском городе осквернили памятник Герою СССР

В украинском городе Днепр вандалы осквернили памятник советскому летчику и дважды Герою СССР Анатолию Брандысу. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

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Уточняется, что на монументе написали «зрадник» (с укр. — предатель) и «оккупант». Как отмечается, через какое-то время надписи заклеили скотчем. Кроме того, у памятника поставили букет цветов.

5 июля украинский парламентарий Максим Бужанский сообщил, что депутаты Киевского городского совета проголосовали за снос памятника дважды Герою СССР Сидору Ковпаку. Монумент был установлен в Парке Вечной Славы в столице Украины в сентябре 2013 года.

Ранее в Измаиле Одесской области демонтировали памятник основателю города, российскому генералу Сергею Тучкову. По заявлениям местных властей, по завершении конфликта монумент будет размещен в музее.