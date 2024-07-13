В Молдавии рассказали, как республика повысит известность в 2025 году

Председательство Молдавии в Совете Европы позволит стране стать более заметной в ЕС и в мире. Так считает постоянный представитель республики в Совете Европы Даниела Кужбэ, передает РИА Новости.

В субботу политик выступила в эфире молдавского радио и рассказала, что в следующем году будет отмечаться 30 лет со дня вступления республики в Совет Европы. Юбилей совпадет с председательством Молдавии в Комитете министров Совета Европы.

«Это председательство, бесспорно, обеспечит возможность повысить известность Молдавии как на европейском, так и на международном уровне», — заявила Кужбэ.



По ее словам, столь высокий пост также повысит авторитет Совета Европы у молдаван.

Ранее бывший президент Молдавии и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон объяснил, почему референдум о вступлении республики в Евросоюз является незаконным.