Россиянин рассказал о пытках заложников у ХАМАС

Россиянин Андрей Козлов, который недавно был освобожден из плена, рассказал о жестоких условиях удержания заложников боевиками ХАМАС в интервью Wall Street Journal. По словам гражданина РФ, в жару его заставляли лежать под одеялами на грязном матрасе, а при попытке приблизиться к окну угрожали убийством.

«Во время его плена охранники наваливали на него одеяла в изнуряющую жару и приказывали ему по несколько дней лежать на грязном матрасе, если он говорил не по теме или стоял слишком близко к окну, где, по мнению охранников, его могли заметить соседи в многолюдном районе Нусейрата», — передает издание.



Козлов отметил, что те, кто похитил его и еще нескольких мужчин, не называли своих настоящих имен.

Козлов был удерживаем в течение шести месяцев и 8 июня освобожден израильскими коммандос во время спасательной операции. Он утверждает, что видел тело одного из своих охранников, Абдуллы Аль-Джамаля, после того как израильские силы ворвались в квартиру, где держали заложников.

Ситуация с заложниками в Израиле остается напряженной, и российские граждане продолжают страдать от действий экстремистских группировок. В заложниках у группировки остаются еще двое россиян.