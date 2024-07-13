Лукашенко прибыл на границу с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу прибыл на один из участков белорусско-украинской границы. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Место дислокации — южная граница. Здесь сегодня Главнокомандующий», — сказано в сообщении.



Запись сопровождается кадрами, где виден пограничный столб с гербом Белоруссии. На заднем плане слышен шум вертолета.

На этой неделе сообщалось, что Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии построит на границе с Украиной две новые заставы.

В начале июля Минск ответил на концентрацию украинских войск неподалеку от белорусской границы. Ракетные системы и Силы спецопераций Белоруссии были приведены в боевую готовность.