В Киеве сочли решение лидеров НАТО «слабостью перед Путиным»

Лидеры Североатлантического альянса не приняли Украину в НАТО из-за опасений перед президентом России Владимиром Путиным, предположили эксперты. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году.

«Лидеры НАТО, обещая Украине помощь, одновременно демонстрировали слабость перед Путиным. Относилось это прежде всего к вопросу официального приглашения нашей стране присоединиться к альянсу», — отметили аналитики.



Журналисты заметили, что у Владимира Зеленского есть все основания испытывать неудовлетворение от саммита в США. По их мнению, приглашение Украины в НАТО означало бы значительное усиление ее переговорной позиции на будущих переговорах.