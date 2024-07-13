Зеленский прокомментировал оговорку Байдена на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал забыть ошибку своего американского коллеги Джо Байдена, который на саммите НАТО в Вашингтоне назвал его Путиным. Оговорку лидера США Зеленский прокомментировал во время своего визита в Ирландию, в рамках которого, как передает RTE, он проведет встречу с премьер-министром страны Саймоном Харрисом.

«В своем кратком выступлении президент Зеленский поблагодарил народ Ирландии за поддержку и за размещение беженцев. Он также сказал, что президент США Джо Байден, назвавший его "президентом Путиным", совершил "ошибку", и добавил, что может забыть об этой ошибке, так как Соединенные Штаты оказывают большую поддержку Украине», — сообщает издание.



В ходе встречи Зеленский и Харрис планируют обсудить боевые действия на Украине. Кроме того, ирландский премьер подтвердит поддержку заявки Украины на вступление в ЕС.

Орбан дал совет Киеву

На саммите НАТО, проходившем в США с 9 по 11 июля, Байден оговорился и назвал российского лидера Владимира Путина президентом Украины, передав ему слово. Чуть позднее он также перепутал своего вице-президента Камалу Харрис с экс-главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом.