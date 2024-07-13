В КНДР ответили на решение Вашингтона и Сеула о «расширенном сдерживании»

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В Минобороны КНДР решительно осудили совместные акты США и Южной Кореи, принятые на саммите НАТО, и заявили, что они угрожают ядерным столкновением в регионе. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Министерство обороны КНДР решительно осуждает и отвергает безрассудные провокационные акты США и РК, которые крайне раздражающими и злобными риторическими и действенными вызовами ставят военную напряженность в регионе на грань», — сказано в заявлении Минобороны КНДР.



Военные КНДР отметили, что безопасности региона угрожает «провокационный подход» со стороны Вашингтона и Сеула.

В Минобороны добавили, что ядерная угроза усиливается с каждым днем. Это вынуждает Пхеньян «повышать готовность к ядерному сдерживанию, дополнять состав сил сдерживания важными элементами». Враждебные государства должны прекратить дальнейшие провокационные действия, иначе им придется заплатить непомерную цену.

На этой неделе лидеры США и Южной Кореи на саммите НАТО в Вашингтоне и выпустили совместное заявление, где подтвердили союзнические обязательства.

Также было утверждено руководство по созданию интегрированной системы «расширенного сдерживания» на Корейском полуострове. Аналитики считают, что Вашингтон может переместить свое ядерное оружие в Южную Корею.