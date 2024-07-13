Такер Карлсон резко высказался о состоянии Байдена

Резкая реакция мировых СМИ на поведение президента США Джо Байдена на дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом поражает, отметил журналист Такер Карлсон. Он добавил, что в США о когнитивных проблемах лидера знают на протяжении многих лет, пишет РИА «Новости».

В конце июня 2024 года произошло важнейшее событие президентской гонки —дебаты кандидатов в президенты. Байден в ходе мероприятия заикался, путался, допускал непродуманные высказывания, затем с большим трудом покинул зал — спускаться по лестнице ему помогала супруга.

«Я же знаю Байдена, я много раз видел его, находился рядом на протяжении более 30 лет. И я помню свою реакцию в 2019 году, когда он решил баллотироваться в президенты. Я тогда подумал: «Это не тот парень, которого я знаю. Он стал совсем другим!», — подчеркнул Карлсон.



По его словам, сестра Байдена пять лет назад жаловалась на упадок умственных способностей брата и возражала против его намерения участвовать в выборах.

Ранее известный актер Джордж Клуни признал, что любит и уважает главу США. Вместе с тем, заметил он, политик сильно изменился в последние годы: «Джо Байден образца 2024 года и Джо Байден 2010 года — разные люди».

По его словам, президенту следует признать, что он не способен победить самого тяжелого противника — время и уступить место другому кандидату.