Грузия призвала США к «конкретному разговору»
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна «оптимистично настроена» на улучшение отношений с США, однако рассчитывает услышать «конкретные аргументы» в плане претензий Вашингтона к ней, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По словам грузинского премьера, в ходе встречи с замгоссекретарем Узрой Зеей на вопрос о том, какие именно Штаты видят «демократические ухудшения», услышал только «общие оценки».
«Я призвал в будущем говорить с нами о замечаниях конкретно. Иначе на общие оценки нам будет сложно реагировать», – сказал глава правительства.
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По словам Кобахидзе, Грузия также не слышит «аргументов и конкретики» против закона «О прозрачности иностранного влияния», после принятия которого США и страны ЕС заморозили помощь Тбилиси, включая военную.
Премьер-министр заявил, что Грузия ожидает «существенных изменений» в плане оздоровления отношений с США в начале будущего года.
«Я настроен оптимистично. Но нам важно увидеть ответные шаги. Мы находимся в режиме ожидания», – заявил премьер-министр.