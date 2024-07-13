Грузия призвала США к «конкретному разговору»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна «оптимистично настроена» на улучшение отношений с США, однако рассчитывает услышать «конкретные аргументы» в плане претензий Вашингтона к ней, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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По словам грузинского премьера, в ходе встречи с замгоссекретарем Узрой Зеей на вопрос о том, какие именно Штаты видят «демократические ухудшения», услышал только «общие оценки».

«Я призвал в будущем говорить с нами о замечаниях конкретно. Иначе на общие оценки нам будет сложно реагировать», – сказал глава правительства.



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По словам Кобахидзе, Грузия также не слышит «аргументов и конкретики» против закона «О прозрачности иностранного влияния», после принятия которого США и страны ЕС заморозили помощь Тбилиси, включая военную.

Премьер-министр заявил, что Грузия ожидает «существенных изменений» в плане оздоровления отношений с США в начале будущего года.