Россиянин рассказал о пытках заложников ХАМАС

Бывший заложник ХАМАС Козлов рассказал о пытках и угрозах убийством
Боевики палестинского движения ХАМАС в ходе проведенной в октябре 2023 года акции захватили свыше двухсот заложников. К ним попал, в частности, россиянин Андрей Козлов. После освобождения и реабилитации он рассказал о том, что все эти месяцы его пытали вооруженные люди, пишет Wall Street Journal.
По словам Козлова, захватчики сначала связали его веревкой, затем заковали в цепи, разместили в помещении, где находились пленники.
Мужчина отметил, что охранники избивали его и других людей, запрещали подходить к окнам, приказывали целыми днями лежать на грязных матрасах. Один из них иногда разрешал смотреть телевизор, но в другие дни ругался и угрожал убийством.
Козлов признался, что «испытывал депрессию, опустошенность и порой терял надежду».
Напомним, что россиянин приехал в Израиль из Петербурга в 2022 году, получил израильское гражданство и устроился работать охранником.
Солдаты ЦАХАЛ освободили его в ходе спасательной миссии в июне 2024 года, в ходе которой были спасены еще шесть заложников. Четверо пленников в ходе перестрелки погибли.