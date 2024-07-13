Россиянин рассказал о пытках заложников ХАМАС

Боевики палестинского движения ХАМАС в ходе проведенной в октябре 2023 года акции захватили свыше двухсот заложников. К ним попал, в частности, россиянин Андрей Козлов. После освобождения и реабилитации он рассказал о том, что все эти месяцы его пытали вооруженные люди, пишет Wall Street Journal.

По словам Козлова, захватчики сначала связали его веревкой, затем заковали в цепи, разместили в помещении, где находились пленники.

Мужчина отметил, что охранники избивали его и других людей, запрещали подходить к окнам, приказывали целыми днями лежать на грязных матрасах. Один из них иногда разрешал смотреть телевизор, но в другие дни ругался и угрожал убийством.

Козлов признался, что «испытывал депрессию, опустошенность и порой терял надежду».

Напомним, что россиянин приехал в Израиль из Петербурга в 2022 году, получил израильское гражданство и устроился работать охранником.

Солдаты ЦАХАЛ освободили его в ходе спасательной миссии в июне 2024 года, в ходе которой были спасены еще шесть заложников. Четверо пленников в ходе перестрелки погибли.