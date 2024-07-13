Экс-главком рассказал о шутке НАТО над Россией

Страны НАТО не принимали всерьез Россию, посмеивались над ее активностью в Арктике, признал экс-главком ВС альянса в Европе адмирал Джеймс Ставридис. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

По его словам, высокопоставленные канадские военные неоднократно заявляли, что ситуация на Крайнем Севере не изменится. Они исключали рост напряженности в долгосрочной перспективе.

«Кто-то пошутил, что если бы русские напали на Канаду через Арктику, «мы бы в конечном итоге начали поисково-спасательные работы», — отметил Ставридис.



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Вместе с тем, заметил адмирал, за последние годы многое изменилось. В частности, начался конфликт на Украине, а президент России Владимир Путин заявил о возможном применении «боевых ледоколов».

Напомним, что, по оценке российских ученых, в арктической зоне сосредоточены крупные запасы золота, нефти, газа, хрома, платины, коренных алмазов.