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Экс-главком НАТО Ставридис: в альянсе высмеивали возможности РФ в Арктике

Страны НАТО не принимали всерьез Россию, посмеивались над ее активностью в Арктике, признал экс-главком ВС альянса в Европе адмирал Джеймс Ставридис. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Экс-главком рассказал о шутке НАТО над Россией
© globallookpress.com

По его словам, высокопоставленные канадские военные неоднократно заявляли, что ситуация на Крайнем Севере не изменится. Они исключали рост напряженности в долгосрочной перспективе.

«Кто-то пошутил, что если бы русские напали на Канаду через Арктику, «мы бы в конечном итоге начали поисково-спасательные работы», — отметил Ставридис.

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Вместе с тем, заметил адмирал, за последние годы многое изменилось. В частности, начался конфликт на Украине, а президент России Владимир Путин заявил о возможном применении «боевых ледоколов».

Напомним, что, по оценке российских ученых, в арктической зоне сосредоточены крупные запасы золота, нефти, газа, хрома, платины, коренных алмазов.

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