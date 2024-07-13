Китай обвинил Байдена в грубом вмешательстве в дела страны

Подписанный главой Белого дома Джо Байденом законопроект «о содействии разрешению тибетско-китайского спора» — это грубое вмешательство во внутренние дела Китая. Об этом заявило министерство иностранных дел Китая, сообщает РИА Новости.
Китайская сторона выразила решительный протест. Из заявления следует, что американский президент 12 июля подписал закон «о содействии разрешению тибетско-китайского спора». В китайском МИД отметили, что это законопроект нарушает основные нормы международных отношений.
«Это является грубым вмешательством во внутренние дела Китая», наносит серьезный ущерб интересам Китая и подает ошибочный сигнал силам, выступающим за независимость Тибета. Китай уже сделал США строгое представление», — сказали в ведомстве.
В заявлении утверждается, что Тибет с древних времен является частью КНР, и дела Тибета — это исключительно внутренние дела Китайской Народной Республики, поэтому внешнее вмешательство недопустимо. В МИД Китая заявили, что любые попытки какой-либо силы сдержать и подавить КНР, используя Тибет, «никогда не увенчаются успехом».
В китайском МИД предупредили, что если Вашингтон продолжит действовать, не считаясь с мнением других, Пекин будет принимать действенные меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития.
До этого Китай пригрозил США симметричным ответом на визовые ограничения.