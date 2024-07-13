Китай обвинил Байдена в грубом вмешательстве в дела страны

Подписанный главой Белого дома Джо Байденом законопроект «о содействии разрешению тибетско-китайского спора» — это грубое вмешательство во внутренние дела Китая. Об этом заявило министерство иностранных дел Китая, сообщает РИА Новости.

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Китайская сторона выразила решительный протест. Из заявления следует, что американский президент 12 июля подписал закон «о содействии разрешению тибетско-китайского спора». В китайском МИД отметили, что это законопроект нарушает основные нормы международных отношений.

«Это является грубым вмешательством во внутренние дела Китая», наносит серьезный ущерб интересам Китая и подает ошибочный сигнал силам, выступающим за независимость Тибета. Китай уже сделал США строгое представление», — сказали в ведомстве.



В заявлении утверждается, что Тибет с древних времен является частью КНР, и дела Тибета — это исключительно внутренние дела Китайской Народной Республики, поэтому внешнее вмешательство недопустимо. В МИД Китая заявили, что любые попытки какой-либо силы сдержать и подавить КНР, используя Тибет, «никогда не увенчаются успехом».

В китайском МИД предупредили, что если Вашингтон продолжит действовать, не считаясь с мнением других, Пекин будет принимать действенные меры для защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития.

До этого Китай пригрозил США симметричным ответом на визовые ограничения.