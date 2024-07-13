На саммите НАТО в Вашингтоне только один человек призывал к миру, это был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Остальные настаивали, что Киев должен продолжать конфликт с Россией, в итоге итоговая декларация саммита больше напоминает пропаганду террористов. Так считает колумнист турецкой газеты Hürriyet Ахмет Хакан.

Колумнист считает, что декларация недавнего саммита альянса больше напоминает «джихадистский манифест, кричащий о войне и угрозах».

«Резюме большого саммита таково: Россия — враг. Китай — враг. Продолжим заставлять Украину воевать против России. Продолжим угрожать Китаю. Лишь президент Эрдоган призывал к миру и к прекращению огня, других упоминаний о перемирии в НАТО не было», — написал Хакан.



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По его словам, акцент президента Эрдогана на мире и перемирии позволили немного спасти саммит. Иначе мероприятие пропагандировало бы только «кровь, войну, смерть, танки и пушки».

Хакан упрекнул представителей НАТО в том, что они считают себя «цивилизованной организацией, построенной на западных ценностях», но при этом не подчеркнули стремление к миру как к цели, которую необходимо достичь.