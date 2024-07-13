Назван единственный лидер на саммите НАТО, который призывал к миру
На саммите НАТО в Вашингтоне только один человек призывал к миру, это был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Остальные настаивали, что Киев должен продолжать конфликт с Россией, в итоге итоговая декларация саммита больше напоминает пропаганду террористов. Так считает колумнист турецкой газеты Hürriyet Ахмет Хакан.
Колумнист считает, что декларация недавнего саммита альянса больше напоминает «джихадистский манифест, кричащий о войне и угрозах».
«Резюме большого саммита таково: Россия — враг. Китай — враг. Продолжим заставлять Украину воевать против России. Продолжим угрожать Китаю. Лишь президент Эрдоган призывал к миру и к прекращению огня, других упоминаний о перемирии в НАТО не было», — написал Хакан.
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По его словам, акцент президента Эрдогана на мире и перемирии позволили немного спасти саммит. Иначе мероприятие пропагандировало бы только «кровь, войну, смерть, танки и пушки».
Хакан упрекнул представителей НАТО в том, что они считают себя «цивилизованной организацией, построенной на западных ценностях», но при этом не подчеркнули стремление к миру как к цели, которую необходимо достичь.
«Даже если бы это было неискренне, можно было бы втиснуть слово о прекращении огня. По крайней мере, чтобы сохранить лицо, можно было бы сказать, что вы строите свою оборону «в мирных целях», — добавил автор.