Премьер Греции прокомментировал умственное состояние Джо Байдена

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис рассказал, что он думает о ментальном состоянии президента США Джо Байдена. В интервью CNN греческий лидер сказал, что не слышал резонансной оговорки Байдена, но на саммите НАТО президент США говорил гладко и красноречиво. Выдержки из интервью приводит греческое издание Protothema.

В интервью Мицотакиса, который много лет знаком с Байденом, спросили, видит ли он какие-либо неблагоприятные изменения в состоянии американского президента.

«Я понимаю интерес к данной теме, но не буду комментировать по очевидным причинам. Байден всегда присутствовал на мероприятиях НАТО и гладко и красноречиво высказывался по сложным вопросам», — ответил Мицотакис.



По его словам, он разговаривал с Байденом на саммите, хотя «в такой обстановке у вас не всегда есть много времени поговорить», но общение «было приятным».

Также Мицотакис прокомментировал резонансную оговорку Байдена – он пригласил на сцену Владимира Путина вместо Зеленского.

«Я понимаю смущение; иногда это случается», — сказал греческий премьер.



Он добавил, что Байден оговорился во время пресс-конференции, на которой сам Мицотакис не присутствовал. Однако непосредственно на саммите ошибок в речи Байдена премьер-министр Греции не заметил.

Ране в США заявили, что оговорки Байдена о президенте России «опозорили Америку».