Названы признаки возможного нападения НАТО на Россию

Североатлантический альянс взял курс на эскалацию конфликта на Украине и готовится серьезному и масштабному конфликту с Россией, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» военный эксперт Игорь Коротченко.

По его мнению, НАТО — это самый мощный военно-политический блок в мире, в него входят 32 страны, часть их них обладает ядерным оружием. Общий военный потенциал стран-участниц альянса превышает возможности России более чем в 4,5 раза по количеству военнослужащих, по численности основных категорий вооружения и военной техники.

Альянс был создан в 1949 год для военного сдерживания СССР. После распада Союза власти организации взяли курс на поглощение бывших стран Варшавского Договора и распространение зоны своего влияния не только на страны Центральной и Восточной Европы, но и на постсоветское пространство.

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В настоящее время, заметил Коротченко, НАТО стала инструментом геополитического и военного давления на РФ с перспективой инициировать расширение украинского конфликта, как главное средство разрушения и расчленения России.

По его оценке, характер масштабных маневров альянса говорит о том, что Россия и Белоруссия являются его главными военными противниками. Это видно на примере того, что НАТО отрабатывает весь комплекс мероприятий, необходимых для проведения наступательных боевых действий против Союзного государства.

Кроме того, промышленные площадки стран НАТО фактически перешли в режим военного времени: начали масштабное расширение производств, набор новой рабочей силы, увеличение количества и номенклатуры выпускаемого вооружения и военной техники.

Вместе с тем, подчеркнул Коротченко, победа России в СВО, реализация тех принципов, которые изложил президент РФ Владимир Путин, будет означать смертельный удар по НАТО с возможным ослаблением, распадом этой организации в ближайшей исторической перспективе.

В случае, если Россия потерпит поражение, роль НАТО возрастет до критических параметров, что будет иметь печальные последствия для всей планеты, резюмировал эксперт.