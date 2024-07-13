Демократы в США находятся в панике из-за Байдена

Члены Демократической партии паникуют из-за возможного поражения президента США Джо Байдена на выборах, демократы могут лишиться власти в конгрессе. Об этом пишет Politico.

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«Поскольку поддержка президента Джо Байдена продолжает ослабевать, его партия рассчитывает на возможное сокрушительное поражение в ноябре», — говорится в сообщении издания.



Отмечается, что демократы также не исключают «потенциальную волну Республиканской партии», которая лишит демократов власти в Конгрессе США. Демократы осознают, что путь Байдена к победе «сужается» на фоне падения его популярности в колеблющихся штатах, добавляет издание.

Все это «разжигает панику» среди демократов, поскольку крах Байдена может привести к тому, что республиканцы окажутся в «тройственном положении в Вашингтоне» (президент, палата представителей и сенат США).

Отмечается, что внутри Капитолия демократы, которые опасаются, что Байден не сможет победить, составляют большинство, и все большее число из них готовы заявить об этом публично.

До этого Байден призвал тех, кто сомневается в его способности участвовать в президентской гонке, «трогать и тыкать» его, а также задавать ему интересующие избирателей вопросы.