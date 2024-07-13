В США рассказали, что помешает Украине вступить в НАТО

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На пути Украины в НАТО находится множество преград. Союзники это знают, но предпочитают «витиеватые метафоры», чтобы подбодрить Киев. Это убедительно продемонстрировал недавний саммит альянса в Вашингтоне, пишет The Economist.

Издание отмечает, что лидеры НАТО собрались в Вашингтоне на этой неделе, но не смогли преодолеть «большой разрыв в своей стратегии в отношении Украины». Они декларируют принцип, согласно которому Киев может свободно вступить в альянс «без права вето со стороны России». Однако реальность в том, что «мало кто готов впустить Украину, пока она находится в состоянии конфликта с РФ».

В итоге НАТО «ограничилось меньшими обязательствами в отношении оружия, денег и обучения, а также множеством теплых слов в адрес Украины».

В коммюнике саммита организаторы прибегли к витиеватой метафоре о том, что союзники построили «мост» к членству в НАТО. Они также заявили, что прогресс Украины в направлении НАТО стал «необратимым».

При этом обещания НАТО были «ослаблены оговорками», например, требованием провести дальнейшие «демократические, экономические реформы и реформы в области безопасности». Более того, Украине будет предложено вступить в НАТО только «когда союзники согласятся и будут выполнены все условия».

Самый большой союзник, президент Джо Байден, в любом случае настроен скептически. В этом году он уже заявлял, что выступает против «натоизации Украины». Во вступительной речи Байден вообще не упомянул членство Киева в альянсе.

Возможный приход Трампа в Белый дом только осложнит ситуацию для Киева.

«Учитывая политическую слабость Байдена внутри страны, все знают, что путь Украины к членству очень даже обратим, если Дональд Трамп вернется в Белый дом», — пишет The Economist.



Издание отмечает, что предполагаемый кандидат от республиканцев раскритиковал помощь Украине. Более того, если Трамп воплотит в жизнь свою угрозу не защищать союзников, которые не тратят достаточно средств на оборону, от альянса может мало что остаться. В итоге перспективы Киева выглядят еще туманнее.