Названы последствия заморозки Ереваном взноса в ОДКБ

Решение Еревана о заморозке взноса в ОДКБ не приведет к повышению взносов для стран-участниц, рассказал постпред России при организации Виктор Васильев. Об этом пишет «Прайм».

Ранее МИД Армении разместил заявление о том, что Ереван воздержится от присоединения к решению Совбеза ОДКБ от 23 ноября 2023 года «О бюджете ОДКБ 2024 года» и откажется от финансирования организации.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ в ответ на публикацию документа сообщили, что Ереван и ранее имел задолженности перед бюджетом ОДКБ.

Отказ Армении от выплаты 53,2 млн рублей в бюджет организации не повлечет пересмотра шкалы взноса, уточнил Васильев.

По его словам, у ОДКБ есть резервные средства, поэтому решение Еревана не вызовет сокращение бюджета организации.

Напомним, что власти Армении на фоне ситуации с Нагорным Карабахом объявили о том, что в дальнейшем будут искать новых партнеров в области безопасности. Вместе с тем, Ереван не отказался от экономического взаимодействия с Россией и другими странами ОДКБ.