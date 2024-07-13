Раскрыт секретный план Германии на случай войны с Россией

Бундесвер разработал "Оперативный план Германия" на случай войны с Россией. Об этом пишет Spiegel.

В статье под заголовком "Война на А2" говорится, что если произойдет эскалация, то сотни тысяч солдат придется передислоцировать. В секретном документе прорабатывается план действий OPLAN DEU в случае подобного развития событий.

Обозреватель Расмус Бухштайнер пишет, что бундесвер уделил ключевую роль автомагистрали А2, проходящей от Оберхаузена на западе Германии до кольцевой дороги Берлина.

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В случае обострения ситуации на восточном фланге НАТО из Нидерландов, Бельгии и западных регионов Германии планируется перебросить около 800 тысяч солдат в течение трех-шести месяцев. Вместе с ними надо переместить 200 тысяч автомобилей и тяжелой техники.

Обеспечение безопасности A2 потребует координации с полицией и другими гражданскими учреждениями, отмечает Бухштайнер.

Проблемой может стать мост Хоэнварте через Эльбу к северу от Магдебурга - в случае диверсии или ракетной атаки трасса A2 окажется полностью парализована.

В статье отмечается, что у конвоев должна быть возможность останавливаться каждые 300-500 километров. Также нужны альтернативные маршруты, если не будет возможности пользоваться основными.

Ране аналогичную статью о планах бундесвера опубликовало немецкое издание Bild.