Маск рассказал о незаконном предложении от Еврокомиссии

Еврокомиссия предлагала соцсети X (бывшая Twitter) «незаконную и секретную» сделку, соцсеть должна была подвергать цензуре некоторые высказывания на платформе, за это в ЕС отказались бы от штрафов в отношении социальной сети. Об этом на своей странице в X сообщил американский предприниматель и владелец соцсети Илон Маск.

«Еврокомиссия предлагала (соцсети – прим. ред.) Х незаконную и секретную сделку: если бы мы тайно и никому не сообщая подвергли цензуре высказывания (в рамках социальной сети – прим. ред.), они бы не стали нас штрафовать», - написал он.



12 июля еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон пригрозил социальной сети Х наложением штрафа за якобы введение пользователей в заблуждение и нарушение установленных Евросоюзом правил.

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По словам Бретона, соцсеть якобы нарушает правила Евросоюза, в частности некорректно разрабатывает и использует свой интерфейс для «проверенных аккаунтов» с «синей галочкой». Направить запрос на такое положение может «любой желающий», в результате чего многие пользователи могут начать сомневаться в подлинности профилей, а также достоверности публикуемого там контента.

Более того, «проверенные аккаунты» могут принадлежать злоумышленникам, которые могут использовать публикуемый там контент с целью введения в заблуждение . По данным Еврокомиссии, этому уже есть подтверждения.

Среди прочих обвинений в адрес Х — несоблюдение требований прозрачности в отношении рекламы, а также отказ в предоставлении доступа к своим данным общего пользования.

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