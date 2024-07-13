Куда Зеленский отправится после саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский после саммита НАТО в Вашингтоне планирует отправиться в Великобританию, где выступит в Блейнхемском дворце в графстве Оксфордшир перед лидерами европейских стран, сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на источник. По оценкам собеседника издания, визит украинского лидера вероятен «на 90%».

По данным The Guardian, лидеры европейских стран встретятся, чтобы обсудить ситуацию на Украине, а также европейскую безопасность и демократию. Издание отмечает, что новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен извлечь выгоду из встречи с Зеленским, укрепив собственные отношения с высокопоставленными лицами Евросоюза.

В субботу Зеленский также впервые посетит Ирландию, приземлившись в аэропорту Шеннон, графство Клэр, для встречи с премьер-министром Ирландии Саймоном Харрисом. Дублин придерживается политике нейтралитета, но обещает оказать Киеву помощь по возвращении 20 тысяч детей из России и Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что итоговый саммит НАТО подтвердил конфронтационный курс НАТО. По его словам, действия Североатлантического альянса потребуют от России решений для его сдерживания.