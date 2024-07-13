Новый президент Ирана раскрыл отношение к России

Россия является ценным стратегическим союзником Ирана, заявил новый президент страны Масуд Пезешкиан в своем обращении к миру после избрания. Он подчеркнул, что собирается развивать сотрудничество Москвы и Тегерана, передает газета Tehran Times.

Моя администрация будет продолжать расширять и укреплять наше сотрудничество, — отметил Пезешкиан.



Он также заверил, что власти Ирана стремятся обеспечить мир между Россией и Украиной. По словам Пезешкиана, он продолжит отдавать приоритет двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Москвой, в частности, по линии БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза.

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Ранее на внеочередных президентских выборах, которые проводились после крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, Масуд Пезешкиан набрал 16 миллионов голосов. Участие в выборах приняла почти половина населения страны (49,8%). Инаугурация нового лидера страны может состояться в течение полутора месяцев.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков передал пожелание успехов новому руководителю Ирана. Он указал на тот факт, что Москва с большим уважением относится к выбору иранского народа, который реализовал свое суверенное право.